В Москве на съезде организации «За права человека» создано Общероссийское гражданское экологическое движение

В Москве на съезде правозащитной организации «За права человека» создано Общероссийское гражданское экологическое движение. Основой движения станет коалиция «Стоп Шиес!», в которую входит 30 организаций из Архангельской и Вологодской областей, а также из Республики Коми. Ранее на съезде движения «За права человека» была создана одноименная национальная общественная организация. Решение о ее учреждении было принято после того, как Верховный суд ликвидировал движение, возглавляемое Львом Пономаревым.
2019-11-30T21:01:00+03:00
2019-11-30T21:03:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 30 ноября 2019
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