Z Архив новостей новости
5 3 6 420
21:01, 30 ноября 2019

В Москве на съезде организации «За права человека» создано Общероссийское гражданское экологическое движение

В Москве на съезде правозащитной организации «За права человека» создано Общероссийское гражданское экологическое движение. Основой движения станет коалиция «Стоп Шиес!», в которую входит 30 организаций из Архангельской и Вологодской областей, а также из Республики Коми. Ранее на съезде движения «За права человека» была создана одноименная национальная общественная организация. Решение о ее учреждении было принято после того, как Верховный суд ликвидировал движение, возглавляемое Львом Пономаревым.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Понимаем ли мы, что такое русскоязычный мир? Когда иностранец задумывается о нашей культуре и истории — это хорошо, но когда он делает это на русском языке — это делает его частью русского мира. А кто, как не мы, должны его беречь и развивать для наших потомков?..

5 97 6 6510 28.11
Kобщество, русский язык, мнения
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 314 6 22949 27.11
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 122 6 12628 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

США продолжают мешать Это и есть суть американской позиции — «не нужно». Циничной и деструктивной. Любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе. Пусть и ценой продолжающегося конфликта в Донбассе…

5 214 6 22419 28.11
Kсша, рф, украина, донбасс, политика, мнения
Новости

В России усилились эмигрантские настроения – хочет уехать каждый пятый россиянин Это выяснилось в ходе опроса Левада Центра…

5 58 6 6572
Голосование
5 64 6 7279 27.11
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Россия: Европа или Азия? Россия: Европа или Азия? Кто-то видит в «особом пути» России благо, а кто-то — трагедию. Так что же такое Россия на самом деле?..

5 43 6 5347 10:03
8читать ;смотреть
Kистория, общество, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы никому не позволим подорвать изнутри основы Великой России! Запад пытается любыми путями навязать нам безнравственность, разрушить устои русского и других народов России, для которых крепкая семья, национальная культура играют особую роль…

5 311 6 39280 29.11
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Главные распространители фейков — государственные и окологосударственные пропагандисты Невидимый, но давно заслуженный знак «антипремии Юлиуса Штрейхера» навсегда отпечатан у них на лбу…

5 64 6 8227 29.11
Kполитика, власть, общество, мнения
Новости

В Севастополе врач выписал пациентке рецепт, в котором посоветовал съездить к святым мощам Отоларинголог Юрий Белоненко подтвердил это изданию «Подъем»...

5 43 6 5709
Блоги

Алексей Мельников публицист

Плохим танцорам США мешают Все, что случилось с Россией, ее власти устроили сами. Не только Путин…

5 128 6 17223 28.11
Kполитика, внешняя политика, власть, государство, мнения
Блоги

Михаил Мирер детский врач, невропатолог (США)

22 калибр Летом меня пригласили помочь и «покрыть» детскую неврологию, так как сразу два врача переехали жить в Техас. Я поменял свой график и на неделю переехал в Сиракузы…

5 52 6 7230 16:26
Kмедицина, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 59 6 8915 25.11
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Сейчас мы свидетели чудовищного, совершенно безосновательного, на мой взгляд, доноса со стороны Елены Ямпольской на Театр.doc; доноса причем, насколько я могу судить, с чужих слов. Кошмар, это омерзительно…

5 46 6 7160 29.11
#слушать 01:45:40 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Новости

В ООН ждут от России разъяснений по поводу разгона летних протестных акций в Москве Запрос постпреду России направили рабочая группа по произвольным задержаниям и спецдокладчики по защите прав…

5 43 6 6847
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Поддержка системных партий под разными этикетками ни к чему не приводит Ради этих денег и пересажали всю настоящую оппозицию летом, избили тысячи людей, завели московское дело и продолжают ломать судьбы в судах и тюрьмах…

5 53 6 9209 27.11
Kполитика, экономика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россиян в ближайшее время ждут две недели, в которых рабочими будут только два дня Это последняя неделя этого года и первая 2020-го. В Роструде раньше сказали, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе

5 7 6 27611
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Цап-Царап Первый прибыл. Он обозвал всех присутствующих словоблудами, конъюнктурщиками, приставшими к статусу правящей партии… Он вызвал несколько недоуменный шорох в зале, когда сказал о том, что единороссы готовы сдать страну…

5 77 6 103208 27.11
#слушать 49:32 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 314 6 22932 27.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 180 6 231815 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Как Путин и Ко деньги отмывали Как Путин и Ко деньги отмывали Чемезов — иностранный агент? Почему бы и нет?...

5 55 6 153794 23.11
Kэкономика, бизнес, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8184819
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4280208

Сегодня в эфире