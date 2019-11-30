В Москве на съезде организации «За права человека» создано Общероссийское гражданское экологическое движение

В Москве на съезде правозащитной организации «За права человека» создано Общероссийское гражданское экологическое движение. Основой движения станет коалиция «Стоп Шиес!», в которую входит 30 организаций из Архангельской и Вологодской областей, а также из Республики Коми. Ранее на съезде движения «За права человека» была создана одноименная национальная общественная организация. Решение о ее учреждении было принято после того, как Верховный суд ликвидировал движение, возглавляемое Львом Пономаревым.