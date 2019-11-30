Мэр Парижа торжественно вручила Олегу Сенцову документы о присвоении ему звания Почетного гражданина города

Мэр Парижа Анн Идальго торжественно вручила Олегу Сенцову документы о присвоении ему звания Почетного гражданина города. Как сообщает «Новая газета», в анонсе церемонии в мэрии значилось, что украинский режиссер отбывавший 20-летнее тюремное наказание в Сибири, был обвинен в терроризме из-за своего несогласия с аннексией Крыма. Сенцов 145 дней держал голодовку в колонии, требуя освобождения Россией 70 украинских политзаключенных. 7 сентября Сенцов был освобожден в результате обмена Москвой и Киевом заключенными и пленными при посредничестве французских властей.
2019-11-30T21:01:00+03:00
2019-11-30T21:02:32+03:00
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21:01, 30 ноября 2019
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