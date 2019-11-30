Сборная России по футболу начнет выступление на групповом этапе Евро-2020 матчем с командой Бельгии

Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Бухаресте. Встреча группы В состоится 13 июня в Санкт-Петербурге. Во втором туре 17 июня в Санкт-Петербурге наши сыграют с командой Финляндии. Еще одним соперником команды Станислава Черчесова по группе стала сборная Дании. Сам европейский чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы, в т.ч. в Петербурге. В финальной части турнира, как и четыре года назад примут участие 24 команды, разбитые на шесть групп.