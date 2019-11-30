В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в минувшую пятницу

Тогда были ранены были ранены трое подростков. Как говорится в Твиттере местной полиции, задержанному 35 лет, он не имеет определенного места жительства. Его доставили в полицейский участок для допроса. На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы.
2019-11-30T21:00:00+03:00
2019-11-30T21:01:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 30 ноября 2019
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