В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России

Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге. Один стенд был посвящен присоединению Крыма к России, причем на плакате это было названо «аннексией». Сами стенды были стилизованы под объявления РЖД. Стенды повесили на окна электрички с внутренней стороны, а с внешней стороны окна закрасили. Типография, выпустившая стенды РЖД, устанавливается. Заведено дело о вандализме.