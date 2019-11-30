В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России

Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге. Один стенд был посвящен присоединению Крыма к России, причем на плакате это было названо «аннексией». Сами стенды были стилизованы под объявления РЖД. Стенды повесили на окна электрички с внутренней стороны, а с внешней стороны окна закрасили. Типография, выпустившая стенды РЖД, устанавливается. Заведено дело о вандализме.
2019-11-30T20:30:00+03:00
2019-11-30T20:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 30 ноября 2019
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