В 20 российских городах, в т.ч. в Москве прошли одиночные пикеты «За достойную медицину»

Акция была организована профсоюзом «Альянс врачей». По словам организаторов, в каждом городе-участнике на пикеты вышли не меньше 30 человек. В Москве пикет у здания Минздрава собрал не меньше 100 человек. Замминистра здравоохранения Олег Салагай уже заявил, что ведомство предложил всем участникам московской акции оставить официальные обращения. На призыв откликнулись 15 человек. По словам Салагая, претензии зафиксированы и переданы в работу. В понедельник участников акции готовы принять в министерстве. Акции везде прошли без инцидентов, за исключением Сочи, где задержали главу местного отделения «Альянса врачей» Юлию Волкову. На нее составили протокол о нарушении правил публичных мероприятий и отпустили.