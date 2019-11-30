Пожар в шахте «Яреганефть» в Коми, где погибли двое горняков, потушен

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Проводится проветривание аварийного участка. На борьбу с огнем ушло шесть суток. Информация о задымлении на глубине 200 метров поступила вечером 24 ноября. На момент происшествия в шахте находились 45 человек. 42 шахтера выбрались на поверхность самостоятельно. Одного рабочего спасли, двое остались в шахте – они признаны погибшими. 26 ноября власти региона решили затопить часть выработок этой шахты.
2019-11-30T20:30:00+03:00
2019-11-30T20:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 30 ноября 2019
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