Пожар в шахте «Яреганефть» в Коми, где погибли двое горняков, потушен

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Проводится проветривание аварийного участка. На борьбу с огнем ушло шесть суток. Информация о задымлении на глубине 200 метров поступила вечером 24 ноября. На момент происшествия в шахте находились 45 человек. 42 шахтера выбрались на поверхность самостоятельно. Одного рабочего спасли, двое остались в шахте – они признаны погибшими. 26 ноября власти региона решили затопить часть выработок этой шахты.