Фигуранту московского дела Самариддину Раджабову предъявлено обвинение в окончательной редакции

Как сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин, его подзащитного обвиняют в том, что он бросил бутылку в сторону полицейских в районе Петровского бульвара. Недавно суд вернул дело Раджабова в прокуратуру для устранения недостатков, связанных с определением места совершения преступления. В прежнем обвинительном заключении был указан дом 1 на Цветном бульваре, но там дома с таким номером нет. Раджабов находится в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках и покушении на применение насилия к сотруднику Росгвардии.