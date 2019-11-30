В 2020 года все муляжи камер на московских дорогах заменят на рабочие устройства фотовидеофиксации

Об этом «Интерфакс» сообщили в Центре организации дорожного движения. В Москве на сегодняшний день работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. Ранее ЦОДД сообщал, что установит на столичных дорогах в 2020 году 600 камер, которые будут взяты в аренду с последующей передачей московским властям.