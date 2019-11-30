Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в РФ лекарств ожидается в первом квартале следующего года

Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в России лекарств ожидается в первом квартале следующего года. Как сообщает пресс-служба Минздрава России, речь идет о детях, которым врачебной комиссией подтверждено назначение таких препаратов. Пока лекарства ввозятся в Россию под конкретных детей.
2019-11-30T20:01:00+03:00
2019-11-30T20:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 30 ноября 2019
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