Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в РФ лекарств ожидается в первом квартале следующего года

Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в России лекарств ожидается в первом квартале следующего года. Как сообщает пресс-служба Минздрава России, речь идет о детях, которым врачебной комиссией подтверждено назначение таких препаратов. Пока лекарства ввозятся в Россию под конкретных детей.