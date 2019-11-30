СК проверит данные о наркотиках в крови двухлетнего мальчика в Подмосковье

В пресс-службе подмосковного управления МВД ТАСС подтвердили, что в больницу Волоколамска был доставлен ребенок 2017 года рождения с отравлением неизвестным веществом, предположительно каннабисом. Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
2019-11-30T20:00:00+03:00
2019-11-30T20:03:09+03:00
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20:00, 30 ноября 2019
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