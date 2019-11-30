Суд в Астрахани оштрафовал местного жителя на 2 тысячи рубле за неправильно вывешенный на здании суда флаг России

Мировой суд в Астрахани оштрафовал местного жителя на 2 тысячи рублей. Такое наказание он понес за неправильно вывешенный на здании суда флаг России. Как передает МБХ Медиа, сотрудника обслуживающей организации Сергея Недомолкина признали виновным в том, что 16 августа при распутывании российского флага он поднял его на флагшток «в несоответствующем закону положении». Как говорится в материалах суда, «виновность Недомолкина подтверждается фотографиями.
2019-11-30T19:30:00+03:00
2019-11-30T19:35:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 30 ноября 2019
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