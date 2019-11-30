Суд в Астрахани оштрафовал местного жителя на 2 тысячи рубле за неправильно вывешенный на здании суда флаг России

Мировой суд в Астрахани оштрафовал местного жителя на 2 тысячи рублей. Такое наказание он понес за неправильно вывешенный на здании суда флаг России. Как передает МБХ Медиа, сотрудника обслуживающей организации Сергея Недомолкина признали виновным в том, что 16 августа при распутывании российского флага он поднял его на флагшток «в несоответствующем закону положении». Как говорится в материалах суда, «виновность Недомолкина подтверждается фотографиями.