Депутат Заксобрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из «Единой России» и ее фракции

Как сообщил в своем инстаграме секретарь парткомиссии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко, такое наказание Вдонин понесет за езду в пьяном виде и попытку предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Ревенко назвал поведение пензенского депутата «вызывающим и аморальным».
2019-11-30T19:30:00+03:00
2019-11-30T19:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 30 ноября 2019
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