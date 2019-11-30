Депутат Заксобрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из «Единой России» и ее фракции

Как сообщил в своем инстаграме секретарь парткомиссии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко, такое наказание Вдонин понесет за езду в пьяном виде и попытку предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Ревенко назвал поведение пензенского депутата «вызывающим и аморальным».