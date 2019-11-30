Сотрудник департамента образования и науки Москвы арестован по делу об особо крупном мошенничестве

Басманный суд отправил под стражу советника отдела экономики и анализа управления департамента Сергея Желонкина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Детали дела не уточняются. Между тем, в самом департаменте ТАСС сказали, что дело Желонкина не имеет никакого отношения к его работе в ведомстве, он уже не является сотрудником департамента и уволился по собственному желанию несколько дней назад, а само уголовное дело связано с прошлым местом работы Желонкина.

