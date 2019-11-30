Сегодня в Бухаресте пройдет жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года

Впрочем, сборная России уже знает практически всех своих соперников.

Сборная России при жеребьевке окажется во второй корзине, поскольку попала в число двух лучших сборных из тех, которые заняли в отборочных группах вторые места. Сыграет на ЕВРО наша команда в группе B. Из первой корзины, где собрались фавориты, нам точно достанется Бельгия. Которой подопечные Черчесова дважды проиграли в отборочном турнире.

Из третьей по силам корзины к нам попадет сборная Дания. В одну группу команды поместили заранее, когда распределяли матчи между городами.

А вот противник России из четвертой корзины выяснится уже в ходе жеребьевки. С большой долей вероятности, это будет Финляндия либо Уэльс. Жеребьевка финальной стадии ЕВРО начнется в 20 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Добавим, что свои места в корзинах получат сегодня лишь 20 участников Евро. Последние 4 команды определятся весной по результатам плей-офф Лиги наций.