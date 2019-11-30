Минздрав обещает в понедельник принять участников пикетов против оптимизации в медучреждениях и за сохранение доступной медицины. Об этом в своем телеграмм-канале пишет замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он отметил, что всем участникам пикетов у Минздрава в предложено оставить официальные обращения, которые будут внимательно рассмотрены. На призыв, по его откликнулись 15 человек.