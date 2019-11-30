Минздрав обещает в понедельник принять участников пикетов против оптимизации в медучреждениях и за сохранение доступной медицины. Об этом в своем телеграмм-канале пишет замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он отметил, что всем участникам пикетов у Минздрава в предложено оставить официальные обращения, которые будут внимательно рассмотрены. На призыв, по его откликнулись 15 человек.
2019-11-30T19:00:00+03:00
2019-11-30T19:03:02+03:00
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19:00, 30 ноября 2019
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