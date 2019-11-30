Минздрав пообещал, что в начале года в РФ поступит очередная партия незарегистрированных лекарств, необходимых детям

Минздрав пообещал, что в начале года в Россию поступит очередная партия незарегистрированных лекарств, необходимых детям.

Препараты будут предназначены для тех, кто попал в так называемую «вторую очередь». Об этом Минздрав сообщил агентству ТАСС. Там отметили, что детям, попавшим в очередь, врачебная комиссия уже подтвердила назначение незарегистрированных в России лекарств. О скольких пациентах идет речь, не уточняется. В первую очередь ранее вошли 550 детей.

В начале осени премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился закупить более 11 тысяч упаковок иностранных лекарств для тяжелобольных детей. На это было выделено более 26 млн рублей. Закупку препаратов выполнил Московский эндокринный завод. Распоряжение главы правительства вышло на фоне информации о задержании родителей, пытавшихся самостоятельно закупить из-за рубежа препарат «Фризиум» — его применяют для борьбы с эпилепсией. В России он незарегистрирован и купить его легально нельзя. Дела возбуждались после того, как в страну приходили посылки с препаратом. Позднее прокуратура закрыла уголовные дела.

Накануне в Минздраве сообщили, что «Фризиум» к марту следующего года могут зарегистрировать в России в случае, если препарат успешно пройдет экспертизу.