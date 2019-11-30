В Москве прошел митинг в память жертв голода в СССР 1932-33-х годов, как и в ряде других российских городов. Мемориальные акции ежегодно проходят также в Украине и в Казахстане. Однако украинцы считают голодомор частью своей истории и выступают против приписывания этому трагическому событию всесоюзного характера. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Украина считает тему голодомора более украинской историей, чем общесоюзной. Потому что в Украине идет трансформация голодомора в геноцид украинского народа. Если тема голодомора будет общесоюзной, тогда будет намного труднее тему «голодомора-геноцида» превратить в историю Украины и России, а не Украины и СССР. Голодомору, трансформируя его в геноцид, хотят придать этнополитический характер. Что это не сталинская диктатура, а это именно была виновата Россия, не советский империализм, а именно российский», — сказал он.

И, по словам политолога, прошедшая акция у Соловецкого камня в Москве, которая проводится ежегодно, «в какой-то степени мешает или затрудняет эту трансформацию голодомора как общесоюзной трагедии, связанной со сталинизмом, превратить в один из элементов украино-российской войны».

В.Карасев отметил, что многие восточноевропейские страны «ищут» свой геноцид в разных исторических событиях.

Инициаторами прошедшего сегодня митинга в столице в память жертв голодомора выступила Партия народной свободы (ПАРНАС) и общественный проект «Декоммунизация».