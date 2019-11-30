Парламент Ирака соберется завтра на внеочередное заседание

В центре внимания прошение об отставке, поданное премьер-министром Аделем Абделем Махди. Как отмечает телеканал «Аль-Хадас», это произошло после экстренного заседания правительства. Согласно конституции страны, отставку премьера должно одобрить большинство депутатов. Махди вынужден уйти со своего поста на фоне не прекращающихся в стране антиправительственных акций, в результате которых погибли более 400 человек и пострадали свыше 15 тысяч.
2019-11-30T18:30:00+03:00
2019-11-30T18:34:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 30 ноября 2019
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