Парламент Ирака соберется завтра на внеочередное заседание

В центре внимания прошение об отставке, поданное премьер-министром Аделем Абделем Махди. Как отмечает телеканал «Аль-Хадас», это произошло после экстренного заседания правительства. Согласно конституции страны, отставку премьера должно одобрить большинство депутатов. Махди вынужден уйти со своего поста на фоне не прекращающихся в стране антиправительственных акций, в результате которых погибли более 400 человек и пострадали свыше 15 тысяч.