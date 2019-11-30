Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе сократит до минимума совместные появления на публике с Дональдом Трампом. Американский президент прибывает в Великобританию на саммит НАТО. По сведениям The Times, Джонсон опасается, что визит Трампа может навредить предвыборной кампании Консервативной партии Великобритании. Один из источников газеты назвал визит Трампа «большой проблемой».
2019-11-30T18:30:00+03:00
2019-11-30T18:34:18+03:00
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18:30, 30 ноября 2019
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