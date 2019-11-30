Восстановительные работы на месте порыва трубопровода системы холодного водоснабжения в Черногорске завершены

Восстановительные работы на месте порыва трубопровода системы холодного водоснабжения в хакасском городе Черногорске завершены. Как сообщает республиканское управление МЧС, из-за аварии была ограничена подача воды в 1100 домов, где живут почти 8 тыс. человек.
2019-11-30T18:30:00+03:00
2019-11-30T18:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 30 ноября 2019
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