Встреча Владимира Путина с членами СПЧ планируется на 10 декабря

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. После кадровой ротации состав Совета изменился, в него были введены четыре новых участника. Также назначен новый председатель. На этом посту Михаила Федотова сменил секретарь ОП Валерий Фадеев.
2019-11-30T18:30:00+03:00
2019-11-30T18:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 30 ноября 2019
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