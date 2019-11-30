Встреча Владимира Путина с членами СПЧ планируется на 10 декабря

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. После кадровой ротации состав Совета изменился, в него были введены четыре новых участника. Также назначен новый председатель. На этом посту Михаила Федотова сменил секретарь ОП Валерий Фадеев.