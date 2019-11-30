Причиной крушения частного вертолета в Краснодарском крае могла стать плохая погода

Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах ЮФО, в районе полета наблюдался шквалистый ветер. Пилот был предупрежден, но все равно вылетел. Спустя некоторое время с ним потерялась связь. Вертолет, летевший из Абрау-Дюрсо в Анапу, рухнул на склоне горы. На земле разрушений нет. На борту был только пилот — директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев, он погиб.