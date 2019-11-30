Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке

Как отмечает Sky News Arabia, этой отставки добивались с начала октября добивались участники протестных акций в Багдаде и других иракских городах. Демонстранты требуют реальных результатов борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни. По данным местных СМИ, с начала выступлений в столкновениях с полицией погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.
2019-11-30T18:09:00+03:00
2019-11-30T18:11:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:09, 30 ноября 2019
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