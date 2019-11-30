Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке

Как отмечает Sky News Arabia, этой отставки добивались с начала октября добивались участники протестных акций в Багдаде и других иракских городах. Демонстранты требуют реальных результатов борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни. По данным местных СМИ, с начала выступлений в столкновениях с полицией погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.