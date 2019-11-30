Суд отправил под домашний арест бывшего главу Кирова по делу о многомиллионной взятке

Как сообщили в СК, его подозревают получении почти 8 миллионов рублей за «покровительство» местным автобусным перевозчикам.

Время, которое отведено для завершения расследования по делу о взятке в особо крупном размере для главы регионального центра, Владимир Быков проведет под домашнем арестом. Чиновник по версии следствия несколько лет умышленно и вопреки интересам службы получал от одного из вятских предпринимателей деньги на общую сумму свыше 7 миллионов 800 тысяч рублей. Как утверждали в местном управлении ФСБ — за определенные преференции фирмам, получавшим городские контракты на поставку топлива для городского автобусного парка. Акты приемки, по указанию Быкова, полагают следователи, подписывались безотносительно качества топлива, а сами контракты заключались в пользу связанных с Быковым бизнесменов. Член «Единой России» с 2005 года, Быков руководил Кировом девять лет – в 2012 его переизбрали на должность главы. До этого он, генерал и офицер первой чеченской компании, 6 лет возглавлял военный комиссариат, а после ухода из мэрии в 2016-м сразу стал спикером Заксобрания. Месяц назад его полномочия на этом посту были неожиданно прекращены, а накануне стало известно о возбуждении по материалам ФСБ уголовного дела. При этом имя бывшего градоначальника и раньше упоминалось в связи с коррупционным скандалом о передаче под застройку четырех гектаров земли в Кировском мемориальном Парке Победы.

Накануне после возбуждения уголовного дела в отношении экс-мэра, кировское городское отделение «Единой России» временно приостановило его членство в партии.