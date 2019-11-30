Бывший преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, доставлен в Москву. Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Александр Почуев, здесь обвиняемому предстоит психиатрическое освидетельствование в Институте им. Сербского. По расчетам адвоката, экспертиза продлится до конца года.

