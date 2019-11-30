Плакаты с напоминанием о крупнейших терактах в России развесили в вагоне одной из электричек Ленобласти

Вагон с необычными плакатами накануне обнаружили сотрудники РЖД. Его фотографии появились в СетИ. Неизвестные завесили окна вагона. Плакаты стилизованы под фирменную продукцию «Российских железных дорог». На плакатах рассказано, например, о теракте в Беслане или про присоединение Крыма к России. Это названо аннексией. Издание «База» сообщило также, что упоминался и теракт на Дубровке, теракт в метро Петербурга и взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Представители РЖД сообщили «Пятому каналу», что плакаты с «Российскими железными дорогами» никак не связаны. Уточняется, что их изготовили в типографии. Ее адрес уже устанавливают.

Как именно на плакатах описаны теракты, по фотографиям в Сети понять невозможно.