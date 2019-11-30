Британская полиция начала обыски по адресам, где жил подозреваемый в совершении вчерашнего теракта на Лондонском мосту

Пока он остаётся единственным подозреваемым.

Усмана Кхана, как пишет британская The Times, застрелили сразу же после того, как он с ножом накинулся на участников симпозиума, в котором принимали участие учёные и юристы, занимающиеся криминологией, угрожал взорвать здание, а затем выбежал на улицу и продолжил резню. Там на него накинулись проходящие мимо люди и в довершение полицейские его пристрелили, — напоминает детали произошедшего корпорация Би-Би-Си. В силовых структурах говорят, что сделали это, так как на мужчине был надет подозрительный пояс, как позже это оказался муляж пояса смертника.

Как пишет британская The Guardian, мужчина был хорошо известен полиции. Ему было 28 лет, у него пакистанские корни. В штате Кашмир, в мечети, которая стоит на земле, принадлежащей ему семье, он организовал подпольную террористическую группировку, члены которой готовили теракты. Позже, в 2010 году Усмана Кхана с ещё восьмью подозреваемыми, связанными с запрещённой в России организацией Аль-Каида, арестовали по делу о подготовке взрыва Лондонской Фондовой Биржи. В итоге он признал вину и получил 16 лет тюрьмы. Но год назад его выпустили условно-досрочно с обязательством носить электронный браслет.

Британский премьер Борис Джонсон, который посетил место трагедии, уже назвал это ошибкой и сказал, что приговорённые к тюремному сроку, должны провести его там полностью. Однако, в этом свете многие издания пишут про Иронию судьбы. Как выяснила газета The Independent, среди героев оказался и выпущенный на день из тюрьмы убийца Джеймс Форд — он был свидетелем происходившего и бросился на помощь женщине, которую атаковал террорист. Сейчас в прессе обсуждают, можно ли его представить к награде, но семья убитой им девушки — против, — передаёт Daily Mail.

Тем временем, полиция проводит обыски по адресам, где жил подозреваемый. Здесь говорят, что скорее всего, он действовал в одиночку. Но тем не менее, инспекторы опрашивают его соседей и близких знакомых, чтобы полностью исключить версию о наличии у него сообщников.

В результате вчерашней резни в Лондоне 2 человека погибли, трое получили серьёзные ранения. Состояние одного из них расценивается как критическое.