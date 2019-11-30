В центре Москвы сегодня прошла акция памяти жертв Голодомора

В мероприятии приняли участие порядка 40 человек.

Участники акции стали собираться у Соловецкого камня на Лубянской площади незадолго до 16 часов. Постамент памятника покрыли большим российским флагом, а также выставили на нем десятки лампадок. По призыву организаторов мероприятия собравшиеся начали зажигать свечи, отдавая дань памяти погибшим в годы массового голода. Несколько участников набросили на плечи флаги Украины и Казахстана. В акции в том числе приняли участие Дмитрий Энтео – глава движения «Декоммунизация», которое выступало одним из организаторов мероприятия, а также историк Андрей Зубов.

Важно не забывать о тех трагических событиях, унесших жизни миллионов людей, рассказал «Эху Москвы» экономист, глава политсовета «Партии перемен» Андрей Нечаев.

Акция памяти была согласована с префектурой и прошла без инцидентов. За мероприятием внимательно наблюдали трое сотрудников полиции, но в происходящее не вмешивались.

По официальным данным, жертвами голода в СССР в начале 30-х годов стали около семи миллионов человек.

Украинцы считают Голодомор частью своей истории и выступают против приписывания этому явлению всесоюзного характера. Об этом «Эху Москвы» рассказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Многие восточноевропейские страны «ищут» свой геноцид в разных исторических событиях, отметил Вадим Карасев.