РПЦ не одобряет тестирование на алкоголизм при получении водителями медсправок

Как заявил в федеральном телеэфире глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, введение таких тестов предполагает некую презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль. Он выразил недоумение в связи с тем, что человек, который не пьет или умеренно употребляет алкоголь, должен «доказывать, что он не алкоголик».