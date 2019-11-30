РПЦ не одобряет тестирование на алкоголизм при получении водителями медсправок

Как заявил в федеральном телеэфире глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, введение таких тестов предполагает некую презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль. Он выразил недоумение в связи с тем, что человек, который не пьет или умеренно употребляет алкоголь, должен «доказывать, что он не алкоголик».
2019-11-30T17:33:00+03:00
2019-11-30T17:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 30 ноября 2019
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