Сотрудники ФСБ задержали первого замглавы управления СК по Свердловского области Михаила Бусылко

Как сообщается на сайте ведомства, вместе с чиновником задержан неназванный адвокат, который передавал ему 18 млн. руб. в качестве взятки. Источники Znak.com утверждают, что деньги предназначались за отмену постановления о прекращении уголовного дела. Бусылко предъявлено обвинение.
2019-11-30T17:31:00+03:00
2019-11-30T17:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 30 ноября 2019
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