Сотрудники ФСБ задержали первого замглавы управления СК по Свердловского области Михаила Бусылко

Как сообщается на сайте ведомства, вместе с чиновником задержан неназванный адвокат, который передавал ему 18 млн. руб. в качестве взятки. Источники Znak.com утверждают, что деньги предназначались за отмену постановления о прекращении уголовного дела. Бусылко предъявлено обвинение.