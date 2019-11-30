Суд отправил под домашний арест экс-мэра Кирова Владимира Быкова

Как сообщает региональное управление СК, он подозревается в получении взятки в размере почти восьми млн рублей. По версии следствия, в 2014-2016 годах Владимир Быков получил от одного из предпринимателей через посредника вознаграждение за поставку топлива независимо от его качества. Также он был секретарем Местного отделения «ЕР «.