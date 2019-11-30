Суд отправил под домашний арест экс-мэра Кирова Владимира Быкова

Как сообщает региональное управление СК, он подозревается в получении взятки в размере почти восьми млн рублей. По версии следствия, в 2014-2016 годах Владимир Быков получил от одного из предпринимателей через посредника вознаграждение за поставку топлива независимо от его качества. Также он был секретарем Местного отделения «ЕР «.
2019-11-30T17:31:00+03:00
2019-11-30T17:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 30 ноября 2019
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