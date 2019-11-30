Премьер Великобритании высказался за лишение права на УДО осужденных за террористическую деятельность

Премьер Великобритании Борис Джонсон высказался за лишение права на УДО осужденных за террористическую деятельность. В эфире телеканала «Скай ньюс» он сказал, что осужденные по таким тяжким статьям должны полностью отбывать свое наказание. Сегодня Джонсон побывал на месте теракта на Лондонском мосту в пятницу. 28-летний Усман Хан, на поясе которого было закреплено фальшивое взрывное устройство, напал с ножом на людей и был застрелен полицейскими. Позже выяснилось, что он был приговорен к 16 годам тюрьмы за намерение взорвать лондонскую биржу и год назад освободился условно досрочно.
2019-11-30T17:30:00+03:00
2019-11-30T17:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 30 ноября 2019
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