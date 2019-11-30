В Швеции стартовал Кубок Мира по лыжным гонкам

Наталья Непряева принесла первую награду в копилку российской сборной.

Накануне в спринтерских гонках наши лыжники до подиума не добрались. Зато во второй день соревнвоаний Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в классической гонке на 10 км. Первенствовала здесь неувядающая Тереза Йохауг из Норвегии, второй стала финка Криста Пярмякоски. Добавлю, что остальные наши лыжницы на награды не претендовали.

А вот в мужской классике на 15 км россияне финишировали плотной группой – сразу четверо оказались в первой десятке. Вот только лучший из наших – Аолександр Большунов – показал только пятый результат. Ну а победу праздновал Ийво Нисканен из Финляндии.

Завтра в программе шведского этапа – гонки преследования свободным стилем