Массовый пикет в память жертв массового голода в СССР прошел в Москве у Соловецкого камня

Цель акции – оповестить общество о преступлениях советского правительства. Об этом «Эху Москвы» рассказала один из организаторов мероприятия, член ПАРНАС Соня Гоцман. Власти Москвы долго не соглашались согласовать акцию, но в итоге префектура ЦАО одобрила заявку, добавила Соня Гоцман.