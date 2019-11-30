Массовый пикет в память жертв массового голода в СССР прошел в Москве у Соловецкого камня

Цель акции – оповестить общество о преступлениях советского правительства. Об этом «Эху Москвы» рассказала один из организаторов мероприятия, член ПАРНАС Соня Гоцман. Власти Москвы долго не соглашались согласовать акцию, но в итоге префектура ЦАО одобрила заявку, добавила Соня Гоцман.
2019-11-30T17:05:00+03:00
2019-11-30T17:06:33+03:00
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Эксклюзив Эха 17:05, 30 ноября 2019
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