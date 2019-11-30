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17:03, 30 ноября 2019

Власти, по некоторым данным, намерены потратить почти 50 млн рублей на улучшение позиций Москвы в мировых рейтингах

Столичные власти, по некоторым данным, намерены потратить почти 50 млн рублей на улучшение позиций Москвы в мировых рейтингах. Соответствующий конкурс объявил подконтрольный департаменту экономической политики «Аналитический центр».

Работы по повышению позиций Москвы в рейтингах, согласно предлагаемому контракту, должны быть выполнены почти за год. Об этом пишет интернет-издание РБК. По его данным, главным способом достижения цели столичные власти считают взаимодействие с авторами этих рейтингов. В частности, как утверждается, они должны получить письма с просьбой обосновать позиции Москвы. Затем, пишет издание, с авторами будут вестись переговоры об изменении методик формирования рейтингов и изменения источников данных. Кроме того, их пригласят на различные форумы, которые запланированы в следующем году, а кроме того, власти готовы провести встречи, чтобы показать «реальное положение в Москве». Также мэрия, как утверждается, готова привлечь экспертов. Таким образом, власти, по словам источников, надеются, что позиции Москвы повысятся не менее, чем в четырех рейтингах из шести уже в ближайшие год-два. Речь идет, в частности, о рейтинге Quality of Living, в котором Москва по качеству жизни заняла в этом году 167-е место вслед за столицей Габона Либревилем. Также упомянут рейтинг Safe Cities Index, в котором Москва занимает 37-е место из 60 городов между Стамбулом и Эль-Кувейтом.

В самой мэрии публикацию пока не прокомментировали.



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