Число полицейских на улицах Лондона временно возрастет

Как передает ВВС, такое решение приняла мэрия после недавнего нападения на Лондонском мосту. По словам мэра британской столицы Садика Хана, злоумышленник, напавший с ножом на людей, вероятнее всего, действовал в одиночку. Садик Хан поблагодарил тех, кто обезвредил подозреваемого.

Уровень террористической угрозы в Великобритании повышаться не будет, но полиция не исключает, что инцидент может быть связан с терроризмом.

В результате нападения с ножом два человека скончались на месте, трое были госпитализированы. Соболезнования родным жертв теракта на Лондонском мосту выразила королева Елизавета Вторая. Преступник был застрелен полицейскими. Его личность установлена. Ранее он был судим за подготовку взрыва биржи в Лондоне. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже высказался за лишение права на условно-досрочное освобождение осужденных за террористическую деятельность.