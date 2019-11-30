Специалисты устранили последствия аварии на теплотрассе в Краснодаре

Подача горячей воды восстановлена в 120 домах, в которых живут 35 тыс. человек. Теплоснабжение в центре Краснодара было отключено накануне из-за прорыва на старейшей в городе теплотрассе. Движение, перекрытое на время работ на ул. Титаровской, восстановлено.