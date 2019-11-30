Специалисты устранили последствия аварии на теплотрассе в Краснодаре

Подача горячей воды восстановлена в 120 домах, в которых живут 35 тыс. человек. Теплоснабжение в центре Краснодара было отключено накануне из-за прорыва на старейшей в городе теплотрассе. Движение, перекрытое на время работ на ул. Титаровской, восстановлено.
2019-11-30T16:32:00+03:00
2019-11-30T16:34:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546349-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 30 ноября 2019
Загрузка комментариев...