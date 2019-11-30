Экс-министр финансов Ингушетии обжаловал приговор по делу о растрате 2 млрд. руб

Руслан Цечоев сегодня получил пять лет колонии по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств. Кассационная жалоба направлена в республиканский Верховный суд. Между тем, сам осужденный на оглашение приговора не явился и объявлен в федеральный розыск. Какая у Цечоева была мере пресечения до вынесения приговора, не уточняется.