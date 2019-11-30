Экс-министр финансов Ингушетии обжаловал приговор по делу о растрате 2 млрд. руб

Руслан Цечоев сегодня получил пять лет колонии по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств. Кассационная жалоба направлена в республиканский Верховный суд. Между тем, сам осужденный на оглашение приговора не явился и объявлен в федеральный розыск. Какая у Цечоева была мере пресечения до вынесения приговора, не уточняется.
2019-11-30T16:30:00+03:00
2019-11-30T16:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 30 ноября 2019
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