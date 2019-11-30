Елизавета II выразила соболезнования родным жертв теракта на Лондонском мосту в пятницу

Королева Великобритании также отметила «смелых людей, которые рисковали своими жизнями для того, чтобы самоотверженно помочь другим и защитить их». 28-летний Усман Хан, на поясе у которого было закреплено фальшивое взрывное устройство, напал с ножом на людей и был застрелен полицейскими. В результате нападения погибли мужчина и женщина. Еще три человека госпитализированы.
2019-11-30T16:30:00+03:00
2019-11-30T16:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 30 ноября 2019
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