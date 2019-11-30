Полиция проводит обыск в квартире Усмана Хана, напавшего в пятницу с ножом на людей на Лондонском мосту

По сведениям «Скай ньюс», обыск идет в городке Танстолл, где жил 28-летний злоумышленник. Одновременно следственные действия продолжаются и на Лондонском мосту, который продолжает оставаться закрытым для публики. В декабре прошлого года, отбыв в тюрьме 7 лет по обвинению в намерении взорвать лондонскую биржу, Хан был освобожден по УДО и был обязан носить электронный браслет.
2019-11-30T16:30:00+03:00
2019-11-30T16:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 30 ноября 2019
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