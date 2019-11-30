Полиция проводит обыск в квартире Усмана Хана, напавшего в пятницу с ножом на людей на Лондонском мосту

По сведениям «Скай ньюс», обыск идет в городке Танстолл, где жил 28-летний злоумышленник. Одновременно следственные действия продолжаются и на Лондонском мосту, который продолжает оставаться закрытым для публики. В декабре прошлого года, отбыв в тюрьме 7 лет по обвинению в намерении взорвать лондонскую биржу, Хан был освобожден по УДО и был обязан носить электронный браслет.