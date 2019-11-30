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16:01, 30 ноября 2019

В шведском Эстерсунде стартовал Кубок Мира по биатлону

В первой гонке сезона – синглмиксте – российская команда оказалась далека от пьедестала.

В составе российской команды на старт вышли Тамара Воронина и Матвей Елисеев. Впрочем, уже после первого – женского этапа – стало ясно, что ловить нашей команде сегодня нечего. Если на первой стрельбе Воронина промазала дважды, то на стойке Тамару ждало настоящее фиаско – 4 штрафных круга! Елисеев дела нашей сборной чуть поправил. Россия оказалась по крайней мере во втором десятке.

НЕ менее драматичной получилась борьба за золото. Команда Украины уверенно лидировала перед шестой стрельбой. Но Анастасия Меркушина провалила стойку – и о медалях можно было забыть.

В итоге за первенство спорили фавориты. И шведы, действующие Чемпионы Мира в этой дисциплине — оказались удачливее немцев! Бронза – у биатлонистов Норвегии.

Еще один комплект медалей будет разыгран сегодня в смешанной эстафете. Трансляция на МАТЧ ТВ начнется в 17 часов.



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