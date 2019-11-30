Запуск газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января

Такую дату озвучил президент Реджеп Эрдоган. Его слова передает телеканал NТV. Ранее" Газпром" сообщал о завершении пусконаладочных работ. Сейчас обе нитки, начиная от береговых объектов возле Анапы до приемного терминала в Турции, уже заполнены газом. По одной трубе планируется поставлять газ странам Южной и Юго-Восточной Европы, по другой – турецким потребителям.