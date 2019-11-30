Запуск газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января

Такую дату озвучил президент Реджеп Эрдоган. Его слова передает телеканал NТV. Ранее" Газпром" сообщал о завершении пусконаладочных работ. Сейчас обе нитки, начиная от береговых объектов возле Анапы до приемного терминала в Турции, уже заполнены газом. По одной трубе планируется поставлять газ странам Южной и Юго-Восточной Европы, по другой – турецким потребителям.
2019-11-30T16:01:00+03:00
2019-11-30T16:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:01, 30 ноября 2019
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