В Ингушетии бывшего министра финансов республики заочно приговорили к пяти годам колонии за растрату 2 миллиардов из бюджета. Сам подсудимый на оглашение приговора не явился и уже объявлен в федеральный розыск.

Магасский районный суд вынес обвинительный 55-летнему Руслану Цечоеву по уголовному делу о нецелевом расходовании средств. Источник агентства «Интерфакс» в судебной инстанции пояснил, что пока приговор в законную силу не вступил – защита его обжаловала в Верховном суде республики. Однако, поскольку местонахождение ингушского финансиста не установлено, на бывшего высокопоставленного чиновника разослана ориентировка по отделам полиции городов и районов республики. Сам экс-министр финансов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных денег еще 4 года назад. Речь шла об остатке средств, предоставленных Ингушетии в виде субсидий федеральной казной. Деньги были распределены с нарушениями и частично пошли на погашение дефицита бюджета республики. А затем, чтобы утаить противозаконную схему по латанию прорех в финансовых делах, Цечоев подписал документ о возврате в бюджет денег, которые только что из него поступил на другие цели.

Два года назад, уже будучи подозреваемым по делу о растрате, Цечоев был назначен главой управления Федерального казначейства по Ингушетии. Коллективу его представлял занимавший в тот период должность главы республики Юнус-Бек Евкуров.