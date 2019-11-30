Одиночные пикеты проходят у здания Минздрава в центре Москвы

Люди требуют прекратить разрушение медицинской системы в России. Одна из участниц акции, инвалид-колясочник, назвала причиной развала медицины политический режим. С ней не согласился координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Сергей Удальцов призвал участников пикетов не разделяться по политическим предпочтениям, а обсуждать проблему медицины в целом.
2019-11-30T16:00:00+03:00
2019-11-30T16:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:00, 30 ноября 2019
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