На аукционе в Париже за более чем сто тысяч евро продали сапоги Наполеона Бонапарта

Аукционный дом уточняет, что французский император носил их во время ссылки на острове Святой Елены. Генерал, сопровождавший полководца, одолжил их скульптору, чей сын позже передал обувь сенатору Полу Ле Ру, в семье которого она и хранилась. На сапогах 40 размера стоит клеймо парижского мастера, у которого Наполеон часто заказывал обувь для верховой езды. Одна пара стоила ему 80 франков.
2019-11-30T15:32:00+03:00
2019-11-30T15:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 30 ноября 2019
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