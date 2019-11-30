Московская мэрия намерена улучшить положение города в мировых рейтингах

Столичные власти готовы заплатить за разработку стратегии почти 50 миллионов рублей, пишет РБК. Победитель тендера, объявленного городом, должен будет улучшить его позиции как минимум в четырех из шести международных рейтингов. Исходя из технического задания конкурса, главным способом станет взаимодействие с авторами, которые составляют эти списки. С ними планируется установить контакты и провести переговоры об изменении методики формирования рейтингов.
2019-11-30T15:32:00+03:00
2019-11-30T15:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 30 ноября 2019
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