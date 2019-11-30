Московская мэрия намерена улучшить положение города в мировых рейтингах

Столичные власти готовы заплатить за разработку стратегии почти 50 миллионов рублей, пишет РБК. Победитель тендера, объявленного городом, должен будет улучшить его позиции как минимум в четырех из шести международных рейтингов. Исходя из технического задания конкурса, главным способом станет взаимодействие с авторами, которые составляют эти списки. С ними планируется установить контакты и провести переговоры об изменении методики формирования рейтингов.