В Арктике впервые проведены испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Пуск по наземной цели на полигоне Пембой совершил истребитель МиГ-31. Источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе утверждают, что скорость ракеты достигла 10 Махов. «Кинжал» – новый российский авиакомплекс. Впервые о нем прошлой весной рассказал президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.