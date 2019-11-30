В Арктике впервые проведены испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Пуск по наземной цели на полигоне Пембой совершил истребитель МиГ-31. Источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе утверждают, что скорость ракеты достигла 10 Махов. «Кинжал» – новый российский авиакомплекс. Впервые о нем прошлой весной рассказал президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
2019-11-30T15:30:00+03:00
2019-11-30T15:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 30 ноября 2019
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