Члены одного из гаражных кооперативов Петербурга пригрозили сжечь свои гаражи

Так жители, которые провели сегодня сход, протестуют из-за планов Смольного построить на этой территории завод.

Участники гаражного кооператива на севере Петербурга собираются сжечь примерно 900 гаражей. Они занимают площадь в несколько гектаров. В понедельник Смольный намерен сносить кооператив. На его месте литовский предприниматель Сигитас Мицкус построит завод по производству упаковочно-фасовочного оборудования. Власти считают, что кооператив находится на этой земле незаконно. Владельцы гаражей с этим не согласны и продолжают платить за аренду городу. Они уже устраивали митинг и выстраивались с плакатами вдоль близлежащей дороги. Люди просят о помощи партию «Единая Россия» и губернатора Александра Беглова. Среди плакатов был, например, и такой: «Путин, помоги Ты же сам гаражник». Смольный обещает построить горожанам новый паркинг. Однако люди не знают, куда им ставить машины до этого и опасаются, что место в паркинге будет стоить очень дорого. На стороне граждан выступает и местная муниципальная власть.

Власти Петербурга признали владельца планируемого завода стратегическим инвестором.