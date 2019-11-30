Одиночные пикеты проходят у здания Минздрава в центре Москвы

Их участники требуют прекратить развал медицины.

Организатором одиночных пикетов выступает «Альянс врачей». Впрочем, значительная часть пришедших людей — это не только врачи, но и представители движения «Левый фронт». Его координатору Сергею Удальцову полицейские напомнили о том, что массовый пикет не согласован, отметили, что разрешены только одиночные. Сам он, впрочем, не участвует в акции и стоит в стороне из-за судебного предписания. В целом полицейские в ход одиночных пикетов никак не вмешиваются. Пикетирующие жалуются на оптимизацию медучреждений, излишнюю бюрократизацию и маленькие зарплаты. Хотя они и признают: ситуация в Москве лучше, чем в других регионах. Отдельно люди поднимают вопрос существования больницы №40: они опасаются, что власти переведут почти все отделения на другой конец Москвы — в новую больницу в Коммунарке. Практически с самого начала одиночных пикетов людей опрашивает человек, назвавший себя сотрудником Минздрава. Он уверяет, что собранные им жалобы будут переданы в ведомство и рассмотрены. Пикетирующие, впрочем, сомневаются в эффективности такого опроса.

Акции протеста сегодня проходят и в целом ряде других российских городов.